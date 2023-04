Salvini, i soldi per il ponte Stretto e le pensioni in manovra

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 16 APR - "Il Def ipotizza come andrà l'economia quest'anno, ma i soldi per le pensioni, il taglio delle tasse o per il ponte sullo Stretto non li metti nel Def, li metti nella legge di bilancio. A quelli che dicono che non c'è copertura nel Def, dico che non c'è perché non è lì che lo devi cercare. Il superamento della legge Fornero con obiettivo di quota 41 c'è nel programma della Lega e del governo e sarà legge in questa legislatura". Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo a un'iniziativa elettorale a Massa (Massa Carrara) a sostegno di Francesco Persiani. (ANSA).