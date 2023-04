Macron non ha firmato 'di notte' la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 16 APR - La promulgazione "di notte" da parte di Emmanuel Macron della legge di riforma delle pensioni è stata al centro dell'ennesima polemica su questo tema da mesi controverso. Ma, secondo diversi siti di "fact checking", le cose stanno in modo diverso: il presidente non ha promulgato di notte la legge, l'ha firmata nel pomeriggio di venerdì dopo l'ok del Consiglio costituzionale, una prassi piuttosto consueta.

La notte c'è stata, invece, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale francese, anche questo un fatto non specifico alla riforma delle pensioni, dal momento che la Gazzetta ufficiale (il Journal Officiel) è online e la pubblicazione delle leggi promulgate avviene dalle 2 alle 7 del mattino.

"Il Journal Officiel - ha fatto notare il deputato del partito macroniano Renaissance, David Amiel, ospite ieri negli studi di Bfm Tv - esce di notte, esce ogni notte". E per il presidente "è un dovere" promulgare le leggi, e "sarebbe stato irrispettoso mantenere una falsa suspense" attendendo ancora come chiedevano i leader sindacali.

Inoltre, in calce alla riforma ("legge rettificativa della previdenza sociale per il 2023") si legge "Parigi, 14 aprile 2023", la data di venerdì e non la notte fra venerdì e sabato, come era stato annunciato dai siti, un annuncio poi nel cuore delle critiche di sindacati e opposizione: "Ha voluto intimidire tutta la Francia durante la notte", aveva commentato ad esempio Jean-Luc Mélenchon, mentre il segretario comunista François Ruffin aveva denunciato una "rapina democratica" da parte di "Emmanuel Macron e la sua banda", "come dei ladri" durante la notte. (ANSA).