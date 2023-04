Inps: al via l'accoglienza dei Consulenti di protezione sociale

(ANSA) - TRIESTE, 16 APR - Prende il via domani, con la firma del contratto e un kit di benvenuto, l'ingresso in Inps dei 4.124 vincitori del concorso pubblico per 1.858 posti di Consulente di protezione sociale.

In particolare in Friuli Venezia Giulia saranno una trentina i neoassunti che firmeranno il contratto in questa prima tranche nella sede della Direzione regionale dalle 9.30. Nel giorno successivo, e fino al 26 aprile, dalle 9.30 alle 14, si terranno dall' Auditorium Calipari della Direzione Generale, in collegamento, 6 giornate di formazione di ingresso che fanno parte di un più ampio percorso formativo.

Martedì - riporta una nota dell'istituto di previdenza - dopo i saluti istituzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, interverranno il Presidente, il Direttore Generale, gli altri organi di vertice dell'Istituto.

Nelle giornate successive, sono previsti gli interventi dei Direttori centrali e territoriali che - aggiunge la nota - nell'ambito di incontri, tavole rotonde e video testimonianze, "illustreranno ai neoassunti argomenti di rilevante importanza per l'Istituto all'interno di tematiche di ampio respiro, quali 'Vicino al cittadino: valori, pratiche, strumenti', 'I servizi al Paese', 'Centro- Territorio', 'Generazioni al lavoro e Non', 'Gestione e sviluppo del personale'". (ANSA).