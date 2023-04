==Imprese: Urso, 'zone speciali' con meno fisco e burocrazia

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Entro un mese" un disegno di legge con interventi e strumenti finanziari per valorizzare la produzione italiana: l'annuncio è del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, parlando con il QN. Si partirà, spiega, "dalla formazione delle competenze, dall'idea di aprire licei del Made in Italy in ogni distretto industriale di eccellenza. La mappa sarà disegnata insieme con le associazioni di categoria e con i ministeri".

Inoltre saranno creati "strumenti per la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale che usa l'Italian sounding. E studiare strumenti finanziari per dare più forza e gambe al Made in Italy nel mondo".

Alla domanda su una possibile applicazione del 'modello polacco' delle zone economiche speciali, Urso risponde: "Noi vogliamo attirare più investimenti stranieri. Al ministero abbiamo aperto uno sportello unico e attivato tutor che accompagneranno i progetti industriali di lungo periodo".

"Noi - afferma ancora - abbiamo già creato 8 zone economiche speciali, più la zona logistica del porto di Venezia. In futuro non riguarderanno solo aree di crisi o di declino industriale come il Mezzogiorno", ma anche "aree strategiche industriali e settori di investimento che potranno godere di incentivi, bonus, sburocratizzazione. Potremmo anche implementare i contratti di sviluppo che prevedono defiscalizzazioni per progetti di ampio respiro". Per il suo ddl "ci sono già 100 milioni nella Finanziaria. Vogliamo aumentare la dote - conclude - e studiare qualcosa di simile a un Fondo sovrano Italia". (ANSA).