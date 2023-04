Urso, nautica è eccellenza del Made in Italy, la sosterrò

(ANSA) - PISA, 15 APR - "Questo è un distretto importantissimo per lo sviluppo economico italiano e la nautica è un'eccellenza del Made in Italy che va difesa e sostenuta. Per questo porterò le istanze che ho raccolto qui all'attenzione dei ministeri competenti". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante la sua visita al polo nautico dei Navicelli a Pisa, insieme, tra gli altri, al sindaco uscente Michele Conti e al presidente della Port authority di Pisa, Salvatore Pisano.

"Il governo può supportare questo distretto investendo risorse sui dragaggi - ha detto Conti - per aumentare il pescaggio del canale che si tradurrebbe immediatamente in sviluppo economico e industriale per le decine di aziende che vi operano". Servono circa 30 milioni di euro per rafforzare le ali de e procedere con gli scavi e, hanno aggiunto Pisano e Conti, "noi abbiamo già i progetti pronti e quindi con i soldi a disposizione potremo intervenire subito". "Ne parlerò con i colleghi dei ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture - ha concluso Urso - affinché questi temi possano entrare quanto prima nell'agenda politica del Governo". (ANSA).