Urso, legge Made in Italy presto in consiglio dei ministri

(ANSA) - PISA, 15 APR - "Porterò nelle prossime settimane in consiglio dei ministri la legge quadro sul made in Italy, un collegato alla manovra economica dello scorso dicembre e che, dopo un confronto serrato al ministero con tutte le filiere del made in Italy, è diventato un provvedimento che si sviluppa su tre aree". Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso oggi a Pisa in visita al distretto nautico del canale dei Navicelli nel corso di un tour elettorale a sostegno del sindaco uscente e ricandidato del centrodestra Michele Conti.

Urso ha spiegato le tre aree del provvedimento: "La prima - ha detto - riguarda la lotta alla contraffazione, la concorrenza sleale, la tutela dei brevetti e dei marchi del nostro Paese, la seconda gli strumenti finanziari per poter far crescere le Pmi nei settori tipici di eccellenza del made in italy, la terza la formazione e le competenze, perché mancano le competenze dei mestieri tipici italiani, competenze che vanno coniugate con le nuove professionalità della digitalizzazione, della sostenibilità". "Noi crediamo che sia importante evidenziare e supportare l'eccellenza del made in italy, l'alimentazione, l'abbigliamento, l'arredo - ha aggiunto -, quello che ovunque nel mondo ci ha fatto diventare nella percezione del consumatore globale i produttori del bello, del buono e del ben fatto. A questo dobbiamo aggiungere, in questa nuova fase, anche la parola sostenibile, quindi bello, buono, ben fatto e sostenibile. L'eccellenza del made in italy nei prossimi anni sarà appannaggio veramente di chi vuole davvero vivere meglio".

(ANSA).