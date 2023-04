Migranti:Cantalamessa (Lega),Fratoianni dimentica coop Soumahoro

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - "Fratoianni in maniera perentoria ci tiene ad avvisare che è contro la realizzazione di 'Cpr, luoghi di reclusione degradanti e disumani' e inneggia alla rapida chiusura di quelli esistenti. L'ipocrisia della sinistra non conosce limiti: batte i pugni per contrastare la corretta gestione dei migranti e tace sullo spreco di soldi pubblici sottratti agli italiani da certe cooperative vicinissime al suo super candidato. Invece di elevarsi a paladino dei diritti dei migranti, condanni la disumanità vista nei centri dei Soumahoro". Così in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura a Palazzo Madama, e responsabile del dipartimento Antimafia della Lega. (ANSA).