Banche: utile di 27 milioni per Bcc Pordenonese e Monsile

(ANSA) - TREVISO, 15 APR - Bcc Pordenonese e Monsile chiude l'esercizio 2022 con un utile di 27,24 milioni di euro che si confronta con i nove dell'anno prima e che sarà sottoposto, assieme agli altri dati di bilancio, all'assemblea dei soci prevista per domani a Pordenone.

La raccolta diretta da clientela raggiunge i 2,5 miliardi e l'incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione si attesta al 57,57% rispetto al 68,04% dello scorso dicembre.

Il totale degli impieghi verso la clientela vale 1,74 miliardi registrando una sostanziale stabilità rispetto a fine 2021 e i prestiti complessivamente erogati, pari a 253 milioni, sono destinati in larga parte a famiglie consumatrici e piccole e medie imprese.

"Dati importanti - rileva il presidente, Antonio Zamberlan - che infondono fiducia e creano opportunità. Per questo siamo pronti a supportare il tessuto produttivo del territorio che presidiamo nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia, mettendo in campo anche tutti gli strumenti del gruppo bancario Iccrea, per aiutare imprese e famiglie a creare valore economico e sociale". (ANSA).