ANSA/Pil della Cina e il pmi Usa sotto la lente dei mercati

(di Fabio Perego) (ANSA) - MILANO, 15 APR - La lente della la prossima settimana sarà soprattutto su alcuni dati macro che forniranno indicazioni utili sullo stato di salute e di crescita delle principali economie mondiali.

In avvio, lunedì, sono attese le nuove stime della Commissione europea. Mentre martedì in agenda ci sarà il pil della Cina del primo trimestre che dovrebbe vedere un deciso recupero (il consensus degli analisti lo indica al 2,1%) dopo la stagnazione del trimestre precedente, grazie alla rimozione delle misure di contenimento del Covid. Previsti anche la produzione industriale e le vendite al dettaglio sempre cinesi.

Ma è venerdì da cerchiare in rosso con l'attesa del rating di S&P sull'Italia e il Pmi delle principali economie occidentali: Francia, Germania, Regno Unito, Eurozona e degli Stati Uniti, con questi ultimi che saranno particolarmente monitorati anche alla luce del rallentamento degli indici Ism. L'indicazione è di un manifatturiero stabile ad aprile mentre i servizi sono attesi a 51,5 punti dal 52,6 precedente.

Da segnalare in Gran Bretagna, i dati sul mercato del lavoro (martedì) e l'inflazione (mercoledì), con quest'ultima prevista in forte decelerazione al 9,7% dal 10,4% precedente. Sempre l'inflazione sarà protagonista in Giappone con la previsione di un lieve rallentamento (al 3,2% dal 3,3%).

Sul fronte delle banche centrali, non sono in calendario riunioni ma sono in programma diversi interventi di banchieri della Fed (William, Mester e Bowman giovedì) e della Bce: la Lagarde su tutti lunedì a New York, seguita dalla Schnabel mercoledì e il giorno successivo da Holzmann a Vienna e dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco a Londra. In agenda anche la pubblicazione dei verbali di Francoforte (giovedì) relativi alla riunione di marzo, anticipati mercoledì dal Beige Book della Federal Reserve. Giovedì è invece la volta dell'indice Philadelphia Fed. E nella stessa giornata, sempre dagli Stati Uniti, le nuove richieste dii sussidi e le vendite di case esistenti.

Per quanto riguarda le commodity mercoledì ci saranno i dati Eia su scorte e produzione di greggio. Proseguirà infine la stagione delle trimestrali negli Usa con la pubblicazione dei conti di diversi colossi bancari statunitensi (Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley) ma anche di American Express, Johnson & Johnson, Ibm AT&T, Procter & Gamble e dei primi titoli del settore tech quali Netflix e Tesla. (ANSA).