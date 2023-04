ANSA-FOCUS/ Scure della Polonia sull'import del grano ucraino

(di Michele Esposito) (ANSA) - BRUXELLES, 15 APR - Varsavia "resta amica e alleata di Kiev ma dobbiamo difendere gli interessi dei nostri cittadini": la Polonia ha annunciato lo stop all'import dei prodotti agricoli e alimentari dall'Ucraina in una mossa che rischia di fare da apripista ad una virata protezionistica nei Paesi dell'Europa orientale. I flussi di grano ucraino, con lo scoppio della guerra, sono stati in gran parte direzionati verso l'Ue, aiutati anche dall'eliminazione dei dazi decisa dalla Commissione. Ma, con il passare del tempo, l'arrivo di grano a basso costo ha messo in crisi il mercato interno, almeno nei Paesi del fronte est.

La decisione di Varsavia è stata comunicata da Jaroslaw Kaczynski il leader del partito al governo Diritto e giustizia in cui milita anche il premier Mateusz Morawiecki. E, non a caso, è stata annunciata in un comizio elettorale a Lyse, piccolo comune agricolo del nord del Paese. La crisi dei prezzi (a ribasso) del grano da giorni ha messo nel mirino il partito di destra al governo e ha innescato ampie proteste in Polonia, costringendo, lo scorso 6 aprile, alle dimissioni il ministro dell'Agricoltura Henryk Kowalczyk, sostituito da Robert Telus.

Ma la protesta degli agricoltori non si è placata e ancora nelle scorse ore in alcune località della frontiera con l'Ucraina i treni che portano grano nell'Ue sono stati bloccati dai manifestanti. "E' un dovere di ogni autorità, ogni buona autorità, proteggere gli interessi dei suoi cittadini", ha assicurato Kaczynski provando a placare la rabbia in una mossa che guarda anche alle elezioni politiche del prossimo autunno.

La decisione della Polonia finirà presto sul tavolo della Commissione. Anche perché non si tratta di una decisione isolata. Ungheria, Slovacchia, Romania e Bulgaria, oltre alla Polonia, hanno già chiesto a Bruxelles un intervento a tutela del settore. Il 9 aprile scorso è stata Budapest ad annunciare l'introduzione di dazi e tetti alle quantità di cereali e semi oleosi importati dall'Ucraina. Le decisioni di Ungheria e Polonia, in linea di principio, potrebbero creare distorsioni nel mercato interno comunitario ma, allo stesso tempo, dai Paesi del fronte est si chiede che l'Ue stabilisca delle quote di distribuzione del grano ucraino, per alleviare il peso sui Paesi confinanti. E tutto questo mentre Kiev denuncia che l'accordo con la Russia per l'export di grano dai porti del mar Nero versa in uno "stato critico a causa delle azioni di Mosca".

La Polonia, che solo dieci giorni fa ha ricevuto Volodymyr Zelensky, è pronta comunque a stipulare un accordo bilaterale sul grano con la controparte ucraina. Lo stop all'import, ha spiegato Telus, è innanzitutto un segnale inviato all'Ue.

(ANSA).