Urso, disegno legge Made in Italy per valorizzare eccellenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - "Abbiamo voluto chiamare il ministero delle Imprese e del Made in Italy per accentuare e valorizzare quello che riteniamo sia il patrimonio del nostro Paese. E questo lo concretizzeremo meglio nei prossimi mesi con il disegno di legge sul Made in Italy, collegato alla recente manovra finanziaria, che presenteremo in Consiglio dei ministri entro il mese di aprile e che tenderà a valorizzare le eccellenze del nostro Paese, intervenendo in maniera significativa nel processo di formazione delle competenze". Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy, in un videomessaggio di saluto inviato all'incontro pubblico 'Toscana2050. Uno sguardo per anticipare il futuro'.

Per il ministro è importante "far capire che anche il lavoro manuale, creativo e artistico che si denota in ogni calzatura italiana così come in un prodotto di oreficeria o in un abito, in un prodotto enogastronomico, è un'arte". "Credo - ha poi aggiunto Urso - che si possa e si debba fare un'autentica rivoluzione culturale del lavoro creativo italiano per dimostrare che è un'arte che è piacevole esercitare e questo deve riguardare gli istituti tecnici professionali così come ogni ambito del sistema formativo perché si coniughi sempre più con le necessità del sistema industriale". (ANSA).