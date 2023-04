Tridico, 'per avere pensioni garantire continuità salariale'

(ANSA) - RENDE, 14 APR - "Un libro che si incentra tutto sull'idea che se oggi abbiamo un lavoro buono, dei salari buoni e non intermittenti ma con carriere costanti, riusciremo ad avere una buona pensione. Differentemente sarà difficile. Ci dobbiamo preoccupare che i giovani abbiano un lavoro, perché senza avranno due problemi: la mancanza di lavoro oggi e la pensione domani. Se c'è il lavoro il sistema contributivo funziona benissimo, restituendo ciò che i lavoratori hanno messo da parte, ottenendo una buona pensione". Lo ha detto Pasquale Tridico presidente dell'Inps, all'Università della Calabria, a margine della presentazione del libro "Il lavoro di oggi la pensione di domani" scritto con Enrico Marro del Corriere della Sera.

"Dovremmo fare maggiori investimenti - ha aggiunto - per garantire continuità salariale e occupazionale, specie nelle regioni del Sud dove per esempio i tassi occupazionali delle donne sono troppo bassi e queste donne non avranno la pensione, siano esse più o meno giovani. La questione meridionale ancora esiste purtroppo, anche se non specifica per la Calabria, ma si inserisce in un contesto di scarsi investimenti, scarsa capacità produttiva e poca attrattiva. I nostri giovani sono disposti a lavorare. Infatti vanno al Nord o fuori dal Paese. Un milione e mezzo di lavoratori sono partiti dal Sud rimpinguando le capacità produttive di altre regioni e dell'Europa. Non c'è un problema di offerta, ma di domanda di lavoro, cioè di assorbimento di capacità, di capitale umano che si forma, che va risolto tramite investimenti". (ANSA).