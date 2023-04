Migranti: Legacoop, 'le quote dei flussi sono insufficienti'

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - "Le quote di ingresso di lavoratori stranieri in Italia fissate dal Decreto Flussi sono insufficienti a rispondere alle esigenze produttive di settori, in particolare quelli ad elevato impiego di lavoratori stagionali, come l'agricolo e il turistico-alberghiero, che in Emilia Romagna rappresentano una parte significativa dell'economia regionale, determinando il rischio concreto che le attività non possano essere gestite con continuità e regolarità nella stagione che sta per iniziare e in quella futura". Lo sostengono il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini e il presidente regionale Daniele Montroni.

"In molte regioni - dice Gamberini - ci troviamo ad affrontare lo stesso problema dell'Emilia-Romagna e questo rende evidente la necessità di aggiornare la regolazione attuale degli ingressi di stranieri in Italia per motivi di lavoro, sulla base di una programmazione di lungo periodo condivisa tra le Istituzioni e tutte le organizzazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale. È indispensabile superare la logica della contingenza e dell'emergenza, mettendo in campo politiche di accoglienza e di integrazione realmente in grado di sostenere le funzioni vitali del Paese, anche in considerazione delle trasformazioni del suo profilo demografico. Il nostro auspicio è che si possa avviare un confronto con la Conferenza Stato Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per concordare quote di lavoratori stranieri realmente rispondenti alle esigenze delle imprese". (ANSA).