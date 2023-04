Marcegaglia: 'Tornare leader di Confindustria? Assolutamente no'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Si può pensare a un 'past president' per il dopo Bonomi, per la prossima presidenza di Confindustria.

E potrebbe essere lei? "No, assolutamente no", risponde Emma Marcegaglia. "Chiaramente, sono molto legata a Confindustria, ho sempre un occhio attento a quello che gli succede, ma non ho nessuna intenzione di candidarmi, ho già dato. Oggi sono molto impegnata in azienda e poi Confindustria è un'associazione molto vitale, ci sono molti imprenditori validi, sarebbe un errore ricorrere a un past president", dice Marcegaglia, presidente di Confindustria dal 2008 al 2012, presidente e a.d. di Marcegaglia Holding, sollecitata dal giornalista Marcello Zacchè in un confronto con il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione stamattina dell'apertura del Festival Città Impresa a Vicenza. (ANSA).