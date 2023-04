Loizzo, opportunità per le Pmi da fondi coesione e Pnrr

(ANSA) - CATANZARO, 14 APR - "I fondi di coesione e il Pnrr sono una grande risorsa per il tessuto medio produttivo calabrese. Si tratta di un'occasione da non perdere in concomitanza con le azioni che il Governo sta portando avanti per una razionalizzazione. L'importanza di questi fondi può e deve essere strategica per la Calabria". Lo afferma la deputata Simona Loizzo, della Lega, che per domani a Palazzo Arnone di Cosenza ha organizzato un convegno sul Pnrr e le opportunità per le piccole e medie imprese. All'incontro, moderato dal giornalista Rai Riccardo Giacoia, parteciperanno il direttore generale della Regione per i fondi comunitari, Maurizio Nicolai; il commissario Sorical, Cataldo Calabretta, il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno. Concluderà Valentino Grant, parlamentare europeo del Carroccio.

"Cercheremo di cogliere - aggiunge Loizzo - tutti gli aspetti propositivi e di capire le criticità anche in relazione ai bandi. Certamente è una buona occasione per attrarre investimenti e rendere più forte il tessuto produttivo regionale, evitando di disperdere risorse di grande importanza".

