Istat, frenano i permessi di costruire, +0,9% nel 2022 (2)

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Nel trimestre in esame, il settore residenziale evidenzia una marcata diminuzione sia per il numero di abitazioni (-10,7%) sia per la superficie utile abitabile (-8,1%), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In termini tendenziali, la superficie dei fabbricati non residenziali, nel quarto trimestre dell'anno, registra una crescita del 16,1%", si legge nel comunicato.

"Durante lo scorso anno il settore residenziale ha evidenziato, al netto della stagionalità, un andamento altalenante, con un forte calo nel terzo trimestre; il comparto non residenziale, cresciuto molto nel primo trimestre, è stato caratterizzato da flessioni nella parte centrale dell'anno e da una ripresa negli ultimi tre mesi", commenta l'Istat. (ANSA).