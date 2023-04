Inps, a Torino orientamento consulenti protezione sociale

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Prende il via il 17 aprile, con la firma del contratto e un kit di benvenuto, l'ingresso nell'Inps dei 4.124 vincitori del concorso pubblico per 1.858 posti di consulente di protezione sociale. In questa giornata il presidente Inps Pasquale Tridico sarà presente a Torino, in occasione dell'accoglienza e della firma dei 200 neoassunti destinati al Piemonte. L'appuntamento è nella Sala Congressi dell'Ordine dei Medici in corso Francia.

Dal 18 al 26 aprile si terranno in collegamento a distanza con tutto il territorio sei giornate di formazione, parte di un più ampio percorso formativo articolato in sette moduli didattici: Accoglienza, Orientamento, Engagement, Inserimento, Accompagnamento, Valorizzazione e Formazione obbligatoria.

Nella giornata del 18 aprile, dopo i saluti istituzionali interverranno gli organi di vertice dell'istituto. Nelle giornate successive toccherà ai direttori centrali e territoriali che illustreranno ai neoassunti i temi ritenuti più rilevanti con incontri, tavole rotonde e videotestimonianze.

