Inail: Bettoni, 'mondo del lavoro cambia, adeguare le tutele'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il mondo del lavoro "cambia rapidamente e di conseguenza anche le politiche di prevenzione e sicurezza devono adattarsi alle nuove esigenze e necessità, a partire dall'innovazione del modello assicurativo che dovrà tenere presenti le novità in tema di organizzazione del lavoro e di evoluzione dei rischi, garantendo alle lavoratrici e ai lavoratori le prestazioni e le tutele dovute". Lo sottolinea il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, nel corso della presentazione delle linee di mandato 2022-2026 del Civ che rappresentano "un momento importante per la pianificazione e programmazione delle azioni future dell'Istituto". E che, prosegue, "si pongono l'obiettivo di potenziare la prevenzione per il contrasto degli infortuni e delle malattie professionali; la formazione, il supporto alle imprese, la ricerca e il trasferimento dei risultati a favore del mondo produttivo e delle parti sociali". A questi obiettivi, afferma ancora, si aggiungono "nuove proposte per l'ampliamento della platea delle categorie di lavoratori tutelati dall'Inail e una più efficace attività legata al reinserimento lavorativo, non solo alle persone con disabilità da lavoro".

"Continueremo a lavorare in sinergia per il miglioramento della qualità dei servizi offerti, ancorati alla missione di Inail e ai principi di equità, efficacia ed efficienza per la tutela della persona in un mondo del lavoro sempre più sicuro", conclude Bettoni. (ANSA).