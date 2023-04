Francia: pensioni, manifestazioni ovunque,112 fermi a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Manifestazioni spontanee e cortei improvvisati all'insegna della rabbia questa sera ovunque in Francia, con non poche violenze a margine. A Rennes, incendiata la porta di un commissariato, a Parigi molti gli scontri con la polizia, i cassonetti bruciati e i vandalismi, con un bilancio finale di 112 fermati.

A Parigi i cortei sono continuati in diversi quartieri della città fino a tarda sera, dopo essere cominciati nel pomeriggio in seguito all'annuncio del verdetto del Consiglio costituzionale, che ha convalidato gran parte della riforma delle pensioni. Gli incidenti sono cominciati nella piazza dell'Hotel de Ville, dove circa 4.000 manifestanti si erano radunati per protestare, poi sono continuati sulla rue de Rivoli, fino a place de la République. Altri gruppi di giovani sono partiti in corteo dalla gare Saint-Lazare. Intorno alle 21, incidenti e cariche della polizia si sono succedute in molti quartieri della capitale.

Incidenti a Rennes, dove è stato incendiato il portone di un commissariato e più tardi l'ingresso di un centro congressi nello storico Convento dei Giacobini. Manifestazioni e raduni sono stati organizzati a Lille, Digione, Caen, Marsiglia, Nizza, Tolosa. A Marsiglia, i manifestanti sono scesi sui binari nella stazione di Saint-Charles, dove la circolazione dei treni è stata sospesa. A Strasburgo, diverse centinaia di persone hanno dato vita a una manifestazione spontanea che si è conclusa con violenze e con il lancio, da parte della polizia, di lacrimogeni. Incidenti anche a Bordeaux, Lione e Grenoble, dove si sono registrati scontri fra manifestanti e polizia. (ANSA).