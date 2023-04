Francia: Borne, su riforma pensioni 'né vincitori né vinti'

(ANSA) - PARIGI, 14 APR - "Questa sera, non ci sono né vincitori né vinti": lo ha detto la premier francese Elisabeth Borne, dopo il via libera del consiglio costituzionale alla riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. "Sia sul fondo che nella forma - scrive la Borne in un tweet - il consiglio costituzionale ha ritenuto la riforma conforme alla nostra costituzione. Il testo di legge giunge alla fine del suo processo democratico. Stasera non ci sono né vincitori né vinti". (ANSA).