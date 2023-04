Electrolux: due giorni di fermo e Cig nel Trevigiano

(ANSA) - SUSEGANA (TREVISO), 14 APR - La direzione dello stabilimento Electrolux Italia di Susegana (Treviso), ha comunicato ai lavoratori la previsione di interrompere per due intere giornate la produzione, il 21 ed il 28 aprile prossimi, a causa della necessità di rimodulare i volumi produttivi sulla flessione di domanda registrata.

Lo comunicano le Rsu sottolineando come, invece, fino allo scorso mese, nel 2023 la fabbrica abbia chiesto prestazioni di lavoro straordinarie. Il budget di frigoriferi previsti a gennaio per l'anno in corso è pari a 750 mila unità ma il dato, alla luce delle recenti dinamiche di mercato, pare destinato ad essere rivisto. Per tutti gli addetti sono perciò state calendarizzate due giornate di Cassa integrazione.

Contemporaneamente nello stabilimento di Porcia (Pordenone), in cui si producono elettrodomestici per il lavaggio e nel 2023 interessato già da varie giornate di Cig, è stata chiesta ai lavoratori, su base volontaria, la disponibilità di una ventina di essi a trasferirsi momentaneamente a Susegana così da sostituire dei dipendenti con contratti a termine in via di esaurimento.

Ai candidati sarà offerta un'ora di retribuzione in più, il trasporto e un'indennità di 10 euro per giornata. (ANSA).