Confartigianato Veneto studia tre filiere per crescere

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - Confartigianato Veneto studia tre filiere - metalmeccanica, moda e sport system - per crescere.

Rappresentano, è stato sottolineato oggi a Mestre, quasi il 22% di tutte le aziende artigiane della regione. In tutto sono 26.749 imprese e 98.127 addetti. Oltre la metà delle imprese artigiane si concentra nella trasformazione; vi appartiene il 51,1% delle imprese della meccanica, il 61,9% della moda, il 52,6% dello sport system. Una loro caratteristica è essere mediamente più grandi delle imprese artigiane italiane, in particolare nella trasformazione e nella lavorazione di materie prime.

"In questa fase di forte vivacità economica e di importanti cambiamenti nelle dinamiche delle catene del valore dopo gli shocks pandemico ed energetico - dice Roberto Boschetto presidente di Confartigianato Veneto -, riteniamo strategico disporre di una mappatura delle filiere produttive dei sistemi economici territoriali". Disporre di uno strumento di comprensione delle caratteristiche e delle dinamiche del tessuto produttivo, aggiunge, "è un importante supporto conoscitivo per la formulazione di politiche efficaci di stimolo allo sviluppo e per definire set di servizi innovativi, personalizzati e coerenti con le esigenze del tessuto imprenditoriale".

"Non potevamo che partire dal 'cuore' della nostra manifattura - conclude - Meccanica, Moda e Sport System e per farlo abbiamo scelto un partner di valenza nazionale, il centro studi Nomisma che ha adottato un approccio in tre steps: 9 interviste qualitative ad altrettante imprese 'Champions', una indagine campionaria su 150 imprese delle filiere ed un lavoro di elaborazione data base". (ANSA).