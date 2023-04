Civ Inail, 'più formazione e prevenzione contro gli infortuni'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Più formazione, informazione, aggiornamento e addestramento", continuando a "migliorare la prevenzione e le condizioni di lavoro, sempre con l'obiettivo di ridurre o, meglio, eliminare del tutto infortuni sul lavoro e malattie professionali". Sono le azioni centrali per la salute e la sicurezza sul lavoro rilanciate dal presidente del Civ Inail, Guglielmo Loy, illustrando il documento strategico 2022-26. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail ha infatti approvato all'unanimità, alla presenza degli organi dell'Istituto e di tutte le parti sociali rappresentate nel Civ, le linee di mandato della VII consiliatura, che indicano le direttrici verso le quali l'Inail dovrà operare nel prossimo quadriennio, in un contesto - sottolinea - segnato da "quattro crisi profonde", gli effetti perduranti della pandemia, la guerra in Ucraina, l'alta inflazione, la morsa energetica, e "da profondi cambiamenti" tecnologici e organizzativi nel mondo del lavoro.

"Per consentire all'Istituto di affrontare uno scenario di tale complessità - afferma Loy - vi è la necessità di un effettivo e tempestivo trasferimento tecnologico alla produzione e di adeguati studi sui fenomeni emergenti, sulla mobilità e l'organizzazione del lavoro, sugli effetti di un sempre più diffuso lavoro da remoto, che obbliga ad anticipare e gestire il cambiamento per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibili, migliorando la prevenzione e le condizioni di lavoro, sempre con l'obiettivo di ridurre o, meglio, eliminare del tutto infortuni sul lavoro e malattie professionali". E "al centro di questa trasformazione - rimarca - ci saranno ancora di più formazione, informazione, aggiornamento e addestramento".

Per il Civ Inail è necessario, tuttavia, garantire l'autonomia dell'Istituto, per assicurare un livello coerente dei premi assicurativi, che riduca il costo del lavoro, e un sistema adeguato di prestazioni, che tuteli meglio le persone, investendo tutte le risorse per invertire l'andamento di infortuni e malattie professionali.

I compiti dell'Istituto, per il Civ, devono comunque essere supportati anche da adeguate risorse umane: "L'attuale carenza di personale rappresenta un forte ostacolo alla piena funzionalità dell'Inail, che deve tornare ad attrarre giovani e, soprattutto, professionisti e tecnici, valorizzando al tempo stesso le risorse già impiegate". (ANSA).