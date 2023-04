A Cpl Concordia finanziamento con garanzia Sace

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Cpl Concordia, società specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi energetici, ha ricevuto un finanziamento di 43,3 milioni di euro, assistito da Garanzia SupportItalia di Sace, erogato da un pool di istituti finanziari. Lo si legge in una nota secondo cui UniCredit ha agito in qualità di Banca Agente e Agente Sace, che ha agito con Intesa Sanpaolo (Divisione Imi cib anche come mandated lead arranger, global coordinator, bookrunner e finanziatori, nonché Banco Bpm, Bper, Bnl BnpParibas , Cassa Depositi e Prestiti e Sanfelice 1893 Banca Popolare, quale mandated lead arranger e finanziatori.

Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino. (ANSA).