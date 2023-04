Vodafone, 'da voucher servizi spinta a digitalizzazione Pmi'

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "I voucher connettività hanno avuto facilità di distribuzione, di accesso da parte delle Pmi. Oggi il governo ha aperto una consultazione anche su voucher per i servizi, quindi un passo ulteriore che può aiutare la digitalizzazione delle Pmi". Lo afferma Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia all'evento del Sole 24 Ore 'Obiettivo Rinascita 2023', che si è tenuto oggi in Assolombarda.

"Ogni meccanismo che aiuti questa distribuzione è utilissimo allo sviluppo digitale del Paese e alla creazione di sempre maggiori competenze nel territorio italiano, affinché il Paese possa tornare a essere un'eccellenza a livello mondiale anche sui temi tecnologici e di digitalizzazione". Aggiunge Forina, sottolineando che "per spingere lo sviluppo delle imprese italiane servono infrastrutture ma sono molto importanti anche le applicazioni, ossia quali servizi diamo alle imprese". Per cui, "la connettività è un requisito importantissimo ma poi è l'adozione dei servizi digitali a essere determinante per aumentare la produttività, ridurre i costi, acquisire nuovi clienti".

