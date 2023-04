Via libera Ue ad aiuti dell'Olanda alle pmi per 1,4 miliardi

(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - La Commissione europea ha approvato un regime olandese di aiuti da 1,4 miliardi di euro complessivi per sostenere le piccole e medie imprese ad alta intensità energetica, che devono far fronte all'aumento dei costi dell'energia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il regime è stato approvato nell'ambito del nuovo quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione.

Lo schema sarà aperto alle pmi di tutti i settori attive nei Paesi Bassi, i cui acquisti di gas naturale ed elettricità ammontano ad almeno il 7% del loro fatturato annuale per il 2022. Potranno ricevere un aiuto che coprirà il 50% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 160.000 euro. (ANSA).