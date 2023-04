Patuelli (Abi),'rischio di insolvenza banche Europa è più basso'

(ANSA) - BARI, 13 APR - "Negli otto anni e mezzo, dal 4 novembre 2014, di vita dell'unione bancaria sono state inasprite tutte le regole per rafforzare la solidità patrimoniale delle banche. Ogni iniziativa per prevenire le crisi è stata fatta, è chiaro però che questo riguarda l'unione bancaria europea. In termini di solidità patrimoniale sono stati fatti passi in avanti molto forti. Poi c'è il problema della liquidità, ma non è stata una problematica nell'ultimo decennio perché per 10 anni i tassi sono stati a zero. Ora la fase è diversa, perché da inizio della guerra l'inflazione è risorta. Le banche si stanno attrezzando crescentemente anche per i rischi di liquidità, sui quali Bce e Banca Italia hanno fatto dei passi in avanti negli anni passati. Noi siamo estremamente vigilati, quindi il rischio di insolvenza nell'Europa dell'euro è molto più basso rispetto alle altre zone fuori dall'euro". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, durante l'evento organizzato da Abi a Bari sullo "Sviluppo del territorio". (ANSA).