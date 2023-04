Patuelli (Abi),rischio di insolvenza banche Europa è più basso(2

(ANSA) - BARI, 13 APR - "Non siamo più - ha aggiunto - nella condizione del 2015, quando eravamo in una situazione iniziale di vita dell'unione bancaria europea e di conseguenza ci fu una confusione che portò alla risoluzione di quattro banche in Italia. Noi abbiamo subito quelle risoluzioni, noi come italiani, noi come risparmiatori, noi come banche. Il problema è innanzitutto prevenire le crisi, con regole rigorose, con vigilanza rigorosa e capillare, prevenirle con la riserva dei due fondi interbancari. Prevenire con i fondi ogni rischio di risoluzione perché è un cattivo meccanismo di salvataggio, è più costoso e moltiplica i danni". (ANSA).