Patuelli (Abi),'governo anticipi misure per imprese e risparmi'

(ANSA) - BARI, 13 APR - Rispetto al Ddl capitali "ritengo che bisogna anticipare due filoni fondamentali del disegno di legge delega attraverso un decreto legge: il primo filone riguarda il sostegno alle imprese, non possiamo contare sullo sviluppo basandoci solo sul Pnrr". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, durante l'evento organizzato da Abi a Bari sullo "Sviluppo del territorio".

"Il Pnrr - ha aggiunto - non è sufficiente, dobbiamo mobilitare le risorse private e pubbliche. Dall'altro lato, in parallelo, nello stesso decreto legge vanno infilate le misure a favore del risparmio che erano già maturate nella precedente legislatura, nel precedente disegno di legge delega, per incoraggiare gli italiani a investire la liquidità". (ANSA).