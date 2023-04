Patuelli (Abi), 'spaventato che la crescita tassi continui'

(ANSA) - BARI, 13 APR - "Quello che mi spaventa è che la crescita dei tassi continui e che i tassi più elevati rimangano a lungo. E' chiaro che i tassi a zero non torneranno presto ma non dobbiamo rassegnarci ad una crescita costante bimestrale dei tassi, perché quel modo di dare per scontato la crescita toglie la speranza alle imprese". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, durante l'evento organizzato da Abi a Bari sullo "Sviluppo del territorio".

"Quindi - ha continuato - le banche, molte vigili anche in questo, devono verificare la possibilità sempre di restituzione prospettica del prestito nel momento in cui lo fanno". (ANSA).