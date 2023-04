Patuelli (Abi), 'debito pubblico non può crescere all'infinito'

(ANSA) - BARI, 13 APR - "Il debito pubblico non può crescere all'infinito, questo è il dato di fatto. La spesa pubblica non può crescere all'infinito, dobbiamo ragionare sulla spesa pubblica non solo con i parametri di Maastricht. Non possiamo lasciare in eterno che, in cifra assoluta, il debito pubblico italiano cresca senza che poi le conseguenze ricadano sulle imprese e le famiglie con maggiori oneri fiscali e minore competitività sui mercati internazionali". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, durante l'evento organizzato da Abi a Bari sullo "Sviluppo del territorio". (ANSA).