Ocse, tasso di occupazione record nel quarto trimestre 2022

(ANSA) - PARIGI, 13 APR - I tassi di occupazione e di attività nella zona Ocse sono leggermente aumentati, per raggiungere rispettivamente 69,6% et 73,3% nel quatro trimestre 2022: è quanto annuncia l'Ocse, precisando che si tratta di "nuovi record" dall'inizio di queste due serie, rispettivamente nel 2005 e nel 2008.

Circa la metà dei Paesi Ocse, tra cui Germania, Canada, Francia e Giappone, hanno registrato "livelli record" per questi due indicatori, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi. (ANSA).