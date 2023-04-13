AGENZIA ANSA
- AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA -
- SOCIETA' COOPERATIVA -
VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA
REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA
-------------------------------------------------------
DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU
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AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR)
E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA -
SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT
DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
GIANNETTO BALDI
RPD-DPO AGENZIA ANSA:
DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT
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NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ANNO 79 n. 103 GIOVEDI' 13 APRILE 2023
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CODICE ISSN 2499-7927 .
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