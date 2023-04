Marenghi (Confindustria), 'il 2023 sarà di crescita modesta'

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - "Il 2023 sarà un anno di transizione e ci aspetta una crescita molto modesta. Guardiamo, quindi, alla sostenibilità come a un terreno strategico su cui avanzare, con visione larga e di lungo periodo. La sfida è, appunto, quella di preservare gli obiettivi di politica industriale e occupazione coniugandoli con gli obiettivi di sostenibilità ambientale".

Così il vicepresidente di Confindustria, Alberto Marenghi, in un passaggio del suo intervento alla quinta edizione del 'Sustainable Economy Forum', simposio dedicato all'economia sostenibile promosso da Confindustria e San Patrignano, con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale, andato in scena, come ogni anno, all'interno della Comunità di San Patrignano.

"La transizione - ha argomentato - va implementata in neutralità tecnologica, senza scelte dirigiste, e coinvolgendo gli imprenditori, perché solo l'industria può mettere in campo le soluzioni tecnologiche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di crescita. In questo senso va il nostro invito al Governo e alle parti sociali - ha aggiunto Marenghi - di lavorare insieme per arrivare a migliorare le previsioni per il 2024".

A giudizio del vicepresidente di Confindustria, ancora, dobbiamo essere in grado di convogliare le risorse dove servono e dove possono generare ricchezza senza cedere all'assalto alla diligenza. Questo Paese - ha sottolineato - non si può più permettere le distribuzioni di incentivi a pioggia. Per muoversi in questa direzione serve dunque coraggio, ma anche equilibrio.

Abbiamo l'obbligo morale di cercare di consegnare alle generazioni future un pianeta più sostenibile - ha concluso - senza impoverire però il tessuto sociale". (ANSA).