La Russa, al Miart il Made in Italy è momento di apertura

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "La caratteristica di questo Miart è quella di interpretare il Made in Italy come un momento non di chiusura, ma di apertura verso l'arte internazionale e ci riesce molto bene". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, oggi in visita alla fiera d'arte moderna e contemporanea di Milano, che da domani sarà aperta al pubblico.

"Io sono venuto l'anno scorso da privato, sono stato mezza domenica e alla fine avevo i piedi gonfi ma ero molto soddisfatto. Quest'anno ho guardato solo alcune chicche con il curatore e mi ha fatto vedere delle cose bellissime. Ma mi riprometto assieme un mio amico, l'onorevole Massimo Massano che è un estimatore collezionista soprattutto arte futurista, di tornare domenica e girarmela dettagliatamente. Spero di vedere di più". (ANSA).