Istat, inflazione in graduale decelerazione, ma alta incertezza

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Lo scenario internazionale resta caratterizzato da inflazione in graduale decelerazione ed elevata incertezza legata al conflitto tra Russia e Ucraina e alle tensioni nel settore finanziario". Lo rileva l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana del mese di marzo 2023. "A febbraio, in Italia la produzione industriale ha registrato il secondo calo consecutivo. Nella media dicembre-febbraio, l'indice ha segnato un lieve aumento in termini congiunturali", si legge nel testo che sottolinea come il mercato del lavoro a marzo sia "stato contraddistinto da un'occupazione stabile rispetto al mese precedente come conseguenza del bilanciamento tra una crescita osservata per gli uomini e i lavoratori autonomi e una diminuzione per le donne e i dipendenti a termine".

"Il differenziale positivo per l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) tra l'Italia e l'area euro - continua il testo - a marzo è rimasto invariato. La componente "core" dell'indice è aumentata meno di quella della media dell'area euro (-0,4 punti percentuali)". (ANSA).