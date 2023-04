Inps, arriva il nuovo Portale unico Isee

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Arriva il nuovo portale unico Isee sul sito Inps che unifica le varie modalità di acquisizione dell'indicatore in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti. Lo fa sapere l'Inps con una nota spiegando che la navigazione, "indirizza agevolmente alla stesura dell'Isee precompilato, la modalità prescelta da oltre l'80 per cento dei cittadini che hanno redatto la loro dichiarazione online".

Una prima semplificazione dell'Isee precompilato riguarda il superamento della necessità per il dichiarante di inserire gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali relativi agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare: adesso, l'autorizzazione alla precompilazione dei dati che li riguarda, può essere concessa da loro mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell'Isee con la propria identità digitale, ossia Spid, Cie e Cns.

Le informazioni precompilate fornite dall'Agenzia delle Entrate riguardano: il reddito complessivo Irpef e altri redditi, le spese sanitarie per i disabili, il contratto di locazione, il patrimonio immobiliare e mobiliare detenuto in Italia, nonché i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef erogati direttamente dall'Inps.

Tutti i dati precompilati possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'Inps e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali.

Una volta entrati nel nuovo Portale e dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali, sarà possibile consultare una dichiarazione già presentata oppure compilarne una nuova selezionando una o più opzioni tra le prestazioni che si intendono richiedere (per esempio: assegno unico, reddito di cittadinanza…). In base alle scelte effettuate, sarà proposta in automatico la Dsu mini o la Dsu integrale (necessaria per richiedere l'Isee università, l'Isee socio-sanitario in presenza di disabili anche ricoverati, l'Isee minorenni in presenza di genitori non coniugati e non conviventi).

Con la Dsi integrale - sottolinea l'Inps - è quindi possibile ottenere contestualmente più indicatori, presentando una sola Dichiarazione e la modalità di Isee precompilato offre il vantaggio di avere immediatamente l'attestazione Isee.

Il nuovo Portale Unico Isee è disponibile all'indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee (ANSA).