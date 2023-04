Inail: Rojc (Pd), Governo risolva crisi organici e procedure

(ANSA) - TRIESTE, 13 APR - "Il Ministro del lavoro affronti e risolva in accordo con le organizzazioni sindacali la grave crisi degli organici e il cronico malfunzionamento delle procedure informatiche patiti dal personale dell'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail) con ripercussioni sull'utenza. Dopo il nulla di fatto uscito dall'incontro tra le Organizzazioni sindacali di categoria e il Governo dello scorso 31 marzo e in vista dello sciopero indetto per il 21 aprile, chiediamo partano iniziative per rafforzare il ruolo dell'Inail quale player pubblico nell'ambito delle politiche di sicurezza sui luoghi di lavoro". Lo chiede la senatrice Tatjana Rojc (Pd), nella sua interrogazione alla ministra del Lavoro Marina Calderone, sottoscritta dai colleghi Camusso, Furlan, Nicita, Valente, Verducci, Lorenzin, Martella, Giacobbe, Fina, La Marca, Zampa, Rando, Zambito, Sensi.

"Serve investire risorse per contenere le criticità che - segnala la senatrice - sono giunte a un livello di gravità tale e di diffusione sui territori da mettere seriamente a repentaglio la funzione di un Istituto cui è demandata la tutela di primari diritti costituzionali dei cittadini". (ANSA).