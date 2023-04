In mostra il made in Italy della stampa tessile romagnola

(ANSA) - MILANO, 13 APR - L'eccellenza del made in Italy della stampa tessile romagnola è in mostra a Bologna. A promuovere la conoscenza portata vanti da dieci piccole imprese artigiane attive in un'arte antica di secoli e oggi al servizio dei grandi marchi della moda e delle grandi catene di retail di lusso, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, è la Fondazione Fashion Research Italy finanziata dal fondatore della marchio di lingerie La Perla, Alberto Masotti. Dopo aver ceduto nel 2009 il marchio di intimo e costumi a un fondo d'investimento Masotti ha fondato la Fondazione non profit che dal 2015 punta a valorizzare la storia e il saper fare della manifattura italiana.

L'esposizione 'Tradizione futura', 'La stampa romagnola tra arte e mestiere' in programma dal 5 maggio al 2 luglio nel capoluogo emiliano mette in mostra una raccolta di manufatti, tessili e strumenti di lavoro e una sezione dedicata al progetto 'foulard d'artista'. Quest'ultimo ha visto otto stamperie dell'Associazione stampatori tele romagnole decorare altrettanti foulard con la tecnica della stampa a ruggine. Per realizzarli i tamponi in legno di pero, necessari a imprimere i decori colorati sul tessuto, sono stati intagliati apposta con motivi selezionati fra gli oltre 30.000 disegni dell'archivio tessile della Fondazione.

"La Fondazione si occupa di formazione, di rapporti con le università ma anche di arte", ha sottolineato Masotti alla presentazione della mostra. "Io sono un artigiano, le più belle esperienze della mia vita sono artigianali. Già nel 1945 mia madre ha cominciato a realizzare una lingerie estremamente ben fatta con la qualità dell'artigianato oltreché con la creatività - ha raccontato l'imprenditore 88enne -. Quando negli anni '70 sono entrato nel loro mondo degli artigiani sono rimasto stupito dalle tante cose belle e ho visto la voglia e la serenità nel lavoro. E ho visto come gli stampatori della Romagna collaborano, cosa difficile da vedere in altri settori. La mostra vuole far conoscere l'arte della stampa romagnola".

(ANSA).