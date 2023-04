Fisco:Sala,da relatore mi impegno per 'meno tasse, più crescita'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Iniziamo l'iter per l'approvazione della riforma fiscale in Commissione Finanze e in Aula alla Camera dei Deputati. Il compito di relatore del provvedimento sarà impegnativo e stimolante, che svolgerò con il collega Alberto Gusmeroli della Lega, nell'interesse dei cittadini, delle imprese, delle partite iva e dei lavoratori dipendenti, con un particolare riguardo alle fasce più deboli. L'obiettivo di questa riforma si può infatti sintetizzare in "meno tasse e più crescita".

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, che ieri è stato nominato in Commissione Finanze della Camera relatore della Delega Fiscale, insieme ad Alberto Gusmeroli (Lega). (ANSA).