==Fisco: Leo, da maggio raddoppia il taglio del cuneo

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Presto approveremo un decreto-legge per ridurre ancora il cuneo fiscale. E questo ulteriore taglio scatterà dal mese di maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-basse. Per questo scorcio d'anno, i lavoratori otterranno un taglio ulteriore del prelievo: un intervento molto importante per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie in una fase in cui l'inflazione resta ancora elevata". Lo annuncia, in un'intervista al Corriere della Sera, il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo.

"L'intenzione del governo è di utilizzare questi 3 miliardi da maggio in poi: per dare un ordine di grandezza, è come se fossero messi a disposizione 5,14 miliardi su base annua. Un importo significativo, maggiore, in proporzione, rispetto a quello stanziato con la manovra per il 2023", aggiunge Leo.

"L'intervento sul cuneo è soprattutto una risposta al carovita. La riforma, invece, cambierà strutturalmente il sistema fiscale - sottolinea il viceministro -, per ridurre il prelievo e migliorare i rapporti con i contribuenti". (ANSA).