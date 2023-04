Fisco: Gusmeroli, lavorerò a un sistema più semplice

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "La designazione in qualità di relatore con il collega Fabrizio Sala (FI) della delega al Governo sulla riforma fiscale rappresenta una responsabilità e un onore, che porterò avanti mettendo al centro il bene dei cittadini, famiglie e imprese, motore dell'economia dei territori". Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile dell'unità Fisco del dipartimento Economia della Lega nonché, appunto, Relatore della delega fiscale insieme a Sala.

"Molti dei provvedimenti contenuti nel testo - prosegue - discendono da progetti di legge depositati negli anni dalla Lega, che mirano a fare del nostro fisco un sistema semplice e a bassa tassazione, attrattivo anche per gli investimenti esteri.

Il nostro è stato finora uno dei Paesi più complicati e farraginosi al mondo: ora abbiamo la possibilità di invertire il paradigma, determinando significative occasioni di sviluppo e di incremento dell'occupazione. Il testo arriva a distanza di cinquant'anni dalla riforma precedente e finalmente centra un altro fondamentale obiettivo: il riequilibrio del rapporto fra cittadino e fisco, dove a esempio non si colpevolizzi chi dichiara le imposte ma per temporanee difficoltà non riesce a pagarle. Una fiscalità semplice e competitiva, unitamente ai controlli, renderà davvero efficace anche la lotta all'evasione", conclude. (ANSA).