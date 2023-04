Firmato contratto di espansione in Coop Alleanza 3.0

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Prepensionamenti e nuove assunzioni ma anche formazione: è stato firmato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il contratto di espansione di Coop Alleanza 3.0 che prevede un investimento di oltre 40 milioni di euro.

Il contratto prevede la possibilità del prepensionamento per mille persone a cui mancano massimo cinque anni per la pensione anticipata o di vecchiaia e contemporaneamente l'ingresso con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato di 550 giovani.

Nelle prossime settimane, fanno sapere dalla cooperativa, sarà avviata la selezione per direttori, capi reparto e addetti alle vendite oltre che per figure specializzate di sede. E' prevista anche una crescita del personale interno con l'avvio entro l'anno di "cento percorsi di carriera di persone con potenziale". Il contratto accelera anche la possibilità per 800 part time di incrementare il proprio orario di lavoro, in particolare nei reparti freschi e freschissimi.

L'investimento serve anche a dare impulso alla formazione di tutti i 16mila lavoratori di Coop, in linea con il contratto integrativo da poco firmato. Si tratta di 320.000 ore di formazione professionale, aggiuntive rispetto a quelle che tutti gli anni vengono già erogate dalla cooperativa. (ANSA).