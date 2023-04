Def: Bombardieri, insufficiente sul cuneo, nulla sulle pensioni

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Aspettiamo di leggere" il Def, intanto "abbiamo preso atto positivamente di un intervento sul cuneo fiscale: ci sembra però un intervento insufficiente. Ci saremmo aspettati un intervento più forte sul cuneo e anche che il governo facesse qualcosa per far sì che 7-8 milioni di lavoratori e lavoratrici potessero rinnovare i contratti. Da questo punto di vista mi pare che nel Def non ci sia nessuna risposta, così come non c'è nessuna risposta sui temi che abbiamo posto al governo durante questi mesi", a partire dalle pensioni. Lo rimarca il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine dell'iniziativa di Fondimpresa.

"Ricordiamo tutti le promesse elettorali - prosegue - invece non si parla più di una riforma della legge Fornero, di un intervento sui giovani per una pensione di garanzia che è sparita dall'ordine del giorno, si sono dimenticati persino di Opzione donna bloccando 20mila donne pronte andare in pensione.

Non c'è un'idea di come si affronterà il tema della riforma.

Anche rispetto a quella che è la ventilata riforma fiscale non ci sono indicazioni e soprattutto non ci sono risorse", aggiunge il leader della Uil. (ANSA).