Commercialisti da Sangiuliano, 'insieme in economia cultura'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio è stato ricevuto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nella sede del suo dicastero, a Roma. Al centro del colloquio, recita una nota dei professionisti, il contributo che la professione può fornire nell'ambito dell'economia della cultura, dal quale nasceranno forme di collaborazione tra Ministero e Consiglio nazionale. E, proprio sull'economia della cultura prenderà, il via a breve, presso il Consiglio nazionale della categoria, un apposito gruppo di studio, presieduto dal commercialista Giovanni Lepre, consigliere di Sangiuliano.

"La sinergia con il ministero nasce dalla consapevolezza che la cultura è una decisiva leva di sviluppo e che cultura significa sempre più spesso anche fare impresa. È questa la ragione per la quale le competenze dei commercialisti possono essere importantissime anche in questo settore, così decisivo per il nostro Paese", osserva de Nuccio, aggiungendo che "deve crescere sempre più nel nostro sistema imprenditoriale, così come anche all'interno della nostra professione la consapevolezza delle opportunità presenti in questo ambito, per un uso sempre più efficace dei tanti strumenti messi in campo dalle istituzioni.

Sarà questo un terreno sul quale il Consiglio nazionale si impegnerà per far crescere competenze e capacità consulenziali per le imprese", termina la nota. (ANSA).