Camere commercio:Cosenza,concorso ritratto economia d'autore

(ANSA) - COSENZA, 13 APR - La Camera di Commercio di Cosenza torna a celebrare l'arte e il tessuto economico della provincia attraverso l'evento "Ritratto di un'economia d'autore" in programma il 17 aprile alle 18 nella sede dell'ente camerale.

Nel corso della giornata sarà possibile ammirare tutte le opere d'arte partecipanti alla seconda edizione del concorso "Cosenza: ritratto di un'economia d'autore", che saranno esposte nelle varie sale dell'edificio camerale. L'evento si concluderà con la cerimonia di premiazione degli elaborati artistici in gara, valutati da un'apposita commissione giudicatrice.

Il concorso, bandito dalla Camera di commercio ad inizio 2020 e poi prorogato a causa delle problematiche legate alla diffusione della pandemia, è riservato ad artisti provenienti dal mondo della pittura, fotografia, scultura e disegno, oltre che a studenti di licei artistici e istituti tecnici con indirizzo moda/oreficeria/artigianato e studenti delle Accademie di Belle Arti, DAMS/Architettura.

La mostra si pone l'obiettivo di celebrare la storia e la tradizione calabrese attraverso un percorso d'arte finalizzato a valorizzare la varietà ed il valore dell'economia territoriale, vista dalla prospettiva creativa degli artisti locali, in una serie di opere originali che, come per la precedente edizione del concorso, resteranno poi acquisite stabilmente al patrimonio dell'ente. Un momento dall'elevato impatto culturale, finalizzato a rafforzare simbolicamente il legame fra arte, cultura e attività d'impresa ed a generare un circolo virtuoso di crescita socio-economica. A tal proposito, infatti, le opere partecipanti rispecchieranno al meglio i settori economici rappresentativi del territorio cosentino e istituzionalmente rappresentati nella Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza.

La cerimonia di premiazione sarà accompagnata dagli interventi di Antonio Orsino, Direttore dell'Archivio di Stato di Cosenza; Marilena Cerzoso, Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri; Anna Cipparrone, Direttrice del Museo Consentia Itinera e Nicola Ruggieri, Responsabile Area Monumenti - Soprintendenza della Provincia di Cosenza. Ad accogliere gli ospiti il Presidente Klaus Algieri e il Segretario Generale Erminia Giorno, moderatore della giornata.

La Camera di Commercio, inoltre, offrirà ai primi 40 partecipanti la possibilità di ottenere gratuitamente un servizio a scelta tra: firma digitale; assessment maturità digitale; assessment cyber security; assessment internazionalizzazione.

Per partecipare all'evento è sufficiente iscriversi compilando il modulo al link: https://forms.gle/coR5KG12cmY77cWw5 Ritratto di un'economia d'autore.jpg (ANSA).