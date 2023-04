Camera commercio, a Venezia e Rovigo export cresce del 27,4%

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Corre l'export delle due province della Camera di commercio di Venezia Rovigo tanto da recuperare e superare i livelli pre-pandemia (+39,7% a Venezia sul dato del 2019 e +15,5% a Rovigo) e posizionarsi al 10,8% dell'export regionale con 8,85mld di euro di beni esportati. Nel complesso l'export di Venezia e Rovigo (sommando i dati) cresce del 27,4% sul 2021 e del 33,6% sul 2019 (+2,2mld rispetto ai valori pre-covid).

A trainare le esportazioni nella Città Metropolitana di Venezia, nel 2022, sono stati il settore calzaturiero, che rappresenta il 10,2% delle esportazioni e cresce nei volumi del 27,3% rispetto al 2021 (+17,2% sul 2019), ed il settore bevande, con un peso del 7,1% sull'export provinciale e una percentuale in crescita rispetto all'anno precedente del 9,9%. A Rovigo, invece, la prima voce dell'export sono gli articoli in materie plastiche che rappresentano il 10,3% dell'export polesano in crescita del 16,1% sul 2021 (+45,2% sul 2019). Nelle due province crescono anche le importazioni che segnano complessivamente un incremento dell'84,2% rispetto al 2021 e del 105,2% rispetto al 2019. Con una percentuale di contribuzione del 24,3% all'import regionale i territori di Venezia Rovigo sono diventati il secondo importatore a livello veneto, secondi solo alla provincia di Verona. A livello regionale, l'import del Veneto cresce del 35,3% nei valori mentre si ferma al 4,1% nelle quantità. (ANSA).