ANSA/ Presto il nuovo Rdc, dopo l'estate il cantiere pensioni

(di Barbara Marchegiani) (ANSA) - ROMA, 13 APR - Tempi più lunghi per la riforma delle pensioni. La tenuta dei conti pubblici e la linea di prudenza adottata dal governo nel Def non consentono di riavviare subito il cantiere. Ad ammetterlo è la stessa ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone: "Confido - dice - che subito dopo l'estate ci sia la possibilità di aprire ad un primo approccio della riforma", che quindi vedrà la luce più avanti, con la possibilità di attuarla dall'anno prossimo, per superare la legge Fornero e introdurre nuove misure di flessibilità in uscita.

Presto, invece, arriverà la riforma del Reddito di cittadinanza, che dal 2024 andrà in soffitta lasciando spazio ad una nuova misura di inclusione, che punterà a mantenere un sostegno per chi è in difficoltà e non può lavorare e, invece, un cambio di rotta per chi è occupabile, spingendo sulle politiche attive e sulla formazione: il decreto è in fase di "chiusura" e "nelle prossime settimane" approderà in Consiglio dei ministri, spiega ancora la ministra.

Intanto non ci sono risorse sulle pensioni, nel Def sono previsti "interventi in materia di disciplina pensionistica" tra i 21 collegati alla manovra 2023-2025. Il Documento di economia e finanza destina invece tre miliardi in deficit per un nuovo taglio del cuneo fiscale: dopo il taglio nella legge di Bilancio di 3 punti percentuali per i redditi fino a 25 mila euro e di 2 punti fino a 35 mila euro, ora è in arrivo la riduzione di un ulteriore punto, che a breve sarà "meglio dettagliato", spiega Calderone. Ma sarà ancora a vantaggio soprattutto dei lavoratori. Un intervento - rimarca - che punta ad avvicinare l'obiettivo dei cinque punti in meno nell'arco della legislatura, come più volte indicato dal governo, da raggiungere in modo progressivo.

Per i sindacati non è ancora sufficiente e soprattutto nel Def - attaccano - mancano le risposte su una serie di capitoli, a partire dalle pensioni. "Ricordiamo tutti le promesse elettorali", afferma il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, "invece non c'è un'idea di come si affronterà il tema della riforma". Critica anche la Cgil, con il segretario confederale Christian Ferrari: "Gli annunci della ministra sulla ripartenza del tavolo pensioni a settembre non hanno alcuna credibilità, la nostra risposta sarà la mobilitazione unitaria", il governo "non ha alcuna intenzione di tenere fede agli impegni presi prima e dopo il voto".

Fino a fine anno è in vigore Quota 103, ovvero la possibilità di andare in pensione con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Sul tavolo del confronto tra il governo e le parti sociali, aperto ad inizio anno e poi messo in standby, anche la richiesta di Quota 41 - cavallo di battaglia della Lega ma misura costosa da attuare - di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall'età; o, come sostenuto da tempo da Cgil, Cisl e Uil, di consentire l'uscita a partire dai 62 anni di età, di disegnare una pensione di garanzia per i giovani e di tornare alla versione originaria di Opzione donna, con 35 anni di contributi e 58-59 anni di età. Nel frattempo al ministero è stato ricostituto il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale "per portarci avanti e tenerci pronti", spiega Calderone, rispetto agli interventi prioritari da mettere in campo non appena possibile. (ANSA).