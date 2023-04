Accordo tra Bei e illimity, 200 milioni per sostenere le Pmi

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La Banca europea per gli investimenti ed illimity Bank hanno perfezionato un accordo da 200 milioni di euro finalizzato a sostenere i fabbisogni di capitale circolante e di liquidità delle Pmi, con particolare attenzione ad investimenti sostenibili ed alle imprese che operano nelle Regioni di coesione. Lo comunica una nota in cui si specifica che l'intesa porterà alla mobilitazione di 100 milioni di euro ciascuno nel 2023, garantendo alle Pmi accesso al credito a condizioni agevolate.

illimity metterà a disposizione delle piccole e medie imprese i 100 milioni di euro di finanziamento attraverso b-ilty, la banca digitale del Gruppo illimity specializzata in servizi finanziari e credito per imprese con fatturato tra i 2 a 15 milioni di euro.

Nel dettaglio, l'accordo prevede che oltre il 30% dei fondi sia destinato al finanziamento di imprese che operano nelle Regioni di coesione (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Marche) coerentemente con l'obiettivo trasversale di sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Unione Europea.

Inoltre, almeno il 20% della nuova finanza dovrà, inoltre, supportare gli investimenti delle imprese italiane dedicati alla transizione energetica. (ANSA).