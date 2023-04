++ Inps, la spesa per l'assegno unico supera i 15 miliardi ++

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La spesa complessiva per l'assegno unico per i figli a carico tra marzo 2022 e febbraio 2023 ha superato i 15,2 miliardi di euro. Lo si legge nell'Osservatorio sull'assegno unico dell'Inps secondo il quale ci sono stati pagamenti per più di 1,2 miliardi di euro al mese nel 2022 e per più di 1,4 miliardi al mese per i primi due mesi del 2023, con riferimento in media a 5,3 milioni di richiedenti e a 8,5 milioni di figli al mese. Gli importi dell'assegno (e le relative soglie Isee) per il 2023 sono stati adeguati all'inflazione (8,1%) . L'importo medio mensile per ciascun figlio passa da 146 euro nel 2022 a 165 euro nel 2023.

